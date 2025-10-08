プロ野球・ヤクルトは8日、井野卓バッテリーコーチの契約満了による退団を発表しました。井野コーチは2005年ドラフト7巡目で楽天に入団。巨人でのプレーを経てヤクルトへ移籍し、2020年に現役を引退しました。今季は1軍のバッテリーコーチを務めていました。