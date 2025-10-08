SNSで知り合った未成年の少女を、車に乗せ連れ回すなどしたとして、24歳の男が逮捕されました。未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、栃木県宇都宮市の派遣社員、佐藤悠也容疑者（24）です。警察によりますと、佐藤容疑者は、未成年の10代の少女に対して、自分のところに来るようにスマホでメッセージを送り、7日午前2時半頃からおよそ19時間にわたって、車に乗せ連れ回すなどした疑いが持たれています。2人はSNSを通して知り合い