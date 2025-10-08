金の小売価格が3日連続で史上最高値を更新しました。田中貴金属工業が8日午後2時に公表した金の小売価格は、1グラムあたり2万1759円となり、3日連続で史上最高値を更新しました。アメリカで与野党の対立により、政府機関の一部閉鎖が続くなど、政治情勢が不安定になっていることから、資産をドルから比較的安全とされる金に移す動きが強まっています。また、円相場が1ドル＝152円台をつけ、円安・ドル高が進んでいることから、円換