坂口志文さんとともに今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれたものの、ハイキングに出かけていて連絡がつかなかったアメリカの研究者がついに受賞について知ることになりました。ノーベル生理学・医学賞に選出フレッド・ラムズデルさん「休暇中だったので、携帯電話は機内モードにしていました」6日、ノーベル賞の発表で受賞が決まったフレッド・ラムズデルさん。発表当時、ハイキングに出かけていて、携帯電話を機内モードにし