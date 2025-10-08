札幌記念で１５着に敗れた昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝）がエリザベス女王杯（１１月１６日・京都、芝２２００メートル）を目指すことが分かった。８日、所属する社台オーナーズクラブのホームページで発表された。札幌記念出走後は、北海道のノーザンファーム空港に放牧に出され、今月１日に福島県のノーザンファーム天栄に移動。現在も調整中で、レースに合わせて美浦に帰厩する予定。