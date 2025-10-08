非常に強い台風22号の接近を受けて気象庁は、先ほど伊豆諸島に暴風と高波の特別警報を発表しました。伊豆諸島に暴風と高波の特別警報が出るのは今回が初めてです。【映像】特別警報が発表された青ヶ島の様子台風22号は、非常に強い勢力を保ったまま9日に伊豆諸島を直撃する見込みです。未明には暴風域に入り、明け方から朝にかけて八丈島、青ヶ島付近に最も接近すると見られます。このため気象庁は午後5時前、八丈町と青ヶ島村