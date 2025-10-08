お笑いコンビ、ずんの飯尾和樹（56）が7日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）にゲスト出演。BSテレ東で放送している「飯尾和樹のずん喫茶」に明石家さんまが出演することを明かした。飯尾はゲストのヒントについて「動線に気を使うレベルですね」と答えて笑わせた。ロケの場所は東京・小岩で、飯尾は「小岩にゆかりがあるんですよ。さんまさん。19歳のときに1回駆け落ちし