歌手一青窈（49）が8日、東京・港区で行われた、美と健康のウェルネス会社「ハリウッド」の100周年記念商品発表会に参加した。14種類の成分からなるリッチなクリーム「THE HOLLYWOOD」をこの日に発売した。一青窈は同社の系列美容室などに通い、創業者メイ・ウシヤマさんの著書を愛読書にしている。この日は04年発売のヒット曲「ハナミズキ」を歌唱。同曲は01年9月11日の米同時多発テロ事件時に、ニューヨークの友人から届いたメー