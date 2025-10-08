未遂同盟探偵はいつだって手遅れ。誰かが死んでしまった時点でもう取り返しはつかないのに、そこで事件の犯人を暴いたところで…と考えたことはないだろうか。それよりも必要なのは事件を未然に防ぐこと。殺人事件を“未遂”で終わらせることの方が、ずっと重要で、ずっと価値があるはずだ。すべての殺人事件を“未遂”で終わらせる探偵がいたとしたら--海冬レイジ氏による『未遂同盟』（海冬レイジ/KADOKAWA）はそんな高校生