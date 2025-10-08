県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は、先週と変わらず1リットルあたり174円でした。来週は値下がりが予想されています。6日時点の県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は、1リットルあたり174円で、先週から横ばいでした。6月半ばに170円を下回ってからは小幅な上げ下げを繰り返していて、わずかに上昇傾向にあります。この先の見通しについて、価格を調査している石油情報センターは、「