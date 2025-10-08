※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年8月号からの転載です。 血は吸わないし太陽の光も十字架もニンニクも平気。日本の田舎町で人間にまぎれて生きているそんな高校生吸血鬼・嵐野弓子の青春と冒険を描いた『あの子とQ』が出たのは2022年のことだ。切ない余韻を残しながら、弓子の冒険はまだ続くと匂わせるラストに続編を期待していた読者にとって、『あの子とO』は待望の一作となったことだろう。だが、本作は純然たる続