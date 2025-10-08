サイエンスアーツがこの日の取引終了後、集計中の２５年８月期単独業績について、売上高が従来予想の１５億６６００万円から１６億５４００万円（前の期比３９．７％増）へ、営業利益が４４００万円から１億７００万円（前の期３１００万円の赤字）へ、純利益が２０００万円から１億１２００万円（同３１００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表した。 Ｂｕｄｄｙｃｏｍ利用料は概ね想定どおりとなった一方、