今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円００～１５２円９０銭。 今晩は９月１６～１７日に開催されたＦＯＭＣ議事録が公表される。政策金利は０．２５％引き下げられ、政策金利見通し（ドットチャート）では年内残り２回の追加利下げが示唆されたが、その際の議論の内容に市場の関心が集まりそうだ。