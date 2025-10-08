１０月１６日付で東証プライム市場に新規上場予定のテクセンドフォトマスクの公開価格が、仮条件（２９００～３０００円）の上限である３０００円に決定した。 同社は２１年１２に、ＴＯＰＰＡＮホールディングスグループのフォトマスク事業及びそれに付随または関連する事業の承継会社として設立。半導体メーカーや研究機関などから量産及び試作・研究開発用途で、さまざまな高精細フォトマ