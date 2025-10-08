みずほリースとＴＲＥホールディングスは８日の取引終了後、既存事業の強化や新たな事業機会の創出などを図るため、資本・業務提携を締結したと発表した。みずほリースはみずほ証券が市場取引で取得したＴＲＥＨＤ株式３２１万３２００株を相対取引により追加で取得する。これにより、みずほリースの議決権比率は３．１９％から１０．００％に高まる。取得予定価額は開示していない。取得期間は２０２６