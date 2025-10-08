【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsの楽曲「Bling-Bang-Bang-Born」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生数で7億回を突破した。チャート集計史上、歴代3番目タイの速さでの記録となる。 ■国内外で爆発的なバイラルヒットを記録 「Bling-Bang-Bang-Born」は、TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニングテーマとして2024年1月7