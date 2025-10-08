AAAの宇野美沙子が自身のInstagramを更新。ノースリーブのトップス＆ショートパンツにジャケットを羽織った最新ショットを披露した。 【写真】女子校時代の仲良しの友人が作ったジャケットを着用した宇野実彩子 ■仲良しの友人が作ったジャケットを着た宇野実彩子 宇野は、｢女子校時代からの仲良しが作ったジャケットでお仕事へ｣とコメント。黒のノースリーブのトップスに美脚あらわなショӦ