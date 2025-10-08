札幌市内の中学校では１０月８日、交通事故で息子を失った家族が講演を行い、生徒たちに命の大切さや事故のない社会実現を語りました。札幌市内の中学校で講演を行ったのは西田圭さんです。西田さんは２０２４年５月、交通事故で当時９歳の息子・倖さんを亡くしました。（西田圭さん）「悲劇を知ってほしいのではなく、悲劇がおきない社会をどうつくるのか、考える機会にしてほしい」突然「被害者遺族」となった自らの経験を伝える