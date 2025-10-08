佐世保市のアメリカ海軍前畑弾薬庫の移設先となる江上地区で、住民説明会が行われました。 （宮島 佐世保市長） 「まずもって皆様方の安全性をしっかりと確保しながら、この問題に取り組んでいかなければならない。この決意を新たにしている」 6日に佐世保市江上地区で開かれた住民向けの説明会には、約40人が出席。 防衛省と佐世保市が合同で開催し、前畑弾薬庫の機能を針尾島に移設する配置案を説明しました。