ヤクルトは8日、井野卓1軍バッテリーコーチ（41）が契約満了にともなって今季限りで退団すると発表した。東北福祉大から05年大学生・社会人ドラフト7巡目で楽天に入団。強肩の捕手として巨人とヤクルトでもプレーし、20年に現役を引退した。21年からヤクルトでスコアラーを務め、今季からバッテリーコーチに転身した。