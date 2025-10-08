今日（10月8日）午後1時前、熊本県美里町原田の県道で、路線バスが高齢の女性をはねました。 【写真を見る】山間部の直線道路路線バスが高齢女性をはねる83歳の女性死亡熊本・美里町 この事故で女性は頭などを打ち、病院に運ばれましたが、約2時間半後に死亡しました。 亡くなったのは、近くに住む村上美和子さん（83）です。 現場は山間部の片側1車線の直線道路で、警察によりますと、村上さんは道路を横断していたとみ