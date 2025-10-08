西武は８日、エマニュエル・ラミレス投手（３１）と来季の延長契約を締結したと発表した。来日１年目の今季は途中離脱もありながら、２７試合に登板し７ホールド、防御率１・０１をマークしていた。ラミレスは球団を通じて「来年もライオンズの一員でいられることを光栄に思います。このオフシーズンは体を鍛えより多くチームの勝利に貢献し、クライマックスシリーズに進出できるよう取り組みます」とコメントした。広池浩