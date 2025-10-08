自民党の松本純元国家公安委員長が８日、Ｘを更新し、副総裁に就任した麻生太郎氏の特別補佐に指名されたことを明かした。松本氏は「『自民党副総裁麻生太郎特別補佐』に指名（副総裁指名）されました。政治の秩序を取り戻します」とポストした。松本氏は麻生氏の最側近で知られ、?永田町のマツジュン?といわれる。麻生氏の写真撮影が趣味で、麻生内閣で官房副長官、安倍内閣で国家公安委員長を務めた。新型コロナ禍の緊急事