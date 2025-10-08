女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が、笑顔を取り戻した。今週は国内ツアー「スタンレーレディスホンダ」（１０日開幕、静岡・東名ＣＣ）に参戦。８日はイン９ホールの練習ラウンドを親交のある木下彩（２６＝長府製作所）、吉田鈴（２１＝大東建託）と回った後、取材に応じた。渋野は木下について「木下彩はジュニアのころから一緒に戦ってきた選手なので、いい意味で幼稚な心に戻れる存在。楽しく回れた」と笑みを