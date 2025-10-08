英虞湾を一望！ 志摩の自然美に包まれる展望台展望台まで行く道は、近道の石階段（右）と段差のない木製のスロープ（左）の２つ志摩半島の中央部に位置する横山展望台は、標高140mの高さから英虞湾の入り組んだリアス式海岸に浮かぶ美しい島々を一望できる人気のスポット。晴れた日には、遠くの水平線まで見渡せるほどの開放感があり、雄大な景色が広がります。展望台へと向かう階段には木陰があり、日差しを遮ってくれるので快適