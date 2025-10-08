育休や時短取得による人手不足が起きた場合、その負担が向きやすいのは誰か。拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「育児による人手不足と仕事満足度について分析したところ、未婚・子どもなしの女性が最も大きい影響を受けていた。しかし意外なところに、これに次ぐ影響を受ける存在があった」という――。写真＝iStock.com／AmnajKhetsamtip※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AmnajKhetsamtip■「子持ち様」問題の実態を調べた