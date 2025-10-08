認知症の人は「家に帰りたい」という帰宅願望が強く、施設や医療機関から脱走してしまうことがある。どう対処すればいいのか。現役介護士のたっつんさんによる『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』（KADOKAWA）より、介護施設に入所してから毎日「帰る！」と言って聞かなかった女性（84）のエピソードを紹介する――。■夕暮れ時に響く、終わらない「帰らなあかん」足立さん（84歳）は介護施設に入所