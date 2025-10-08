ヘリじゃない！ その正体は？トヨタ自動車の公式Xは2025年9月30日、「空飛ぶクルマはヘリじゃないのか問題」と題した動画を公開しました。【動画】ヘリじゃないの疑惑 これが、トヨタの見解です！この動画では、現在開発中の空飛ぶクルマを「ヘリコプター」と呼ぶ人が多いことに対し、子役のふたりが「ヘリじゃないんだよ」「そうそう、違うよね〜」と会話を交えながら、空飛ぶクルマとヘリコプターの違いを分かりやすく解説し