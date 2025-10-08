佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた元職員が、DNA型鑑定の不正を繰り返していた問題です。原因の究明などを行う特別監察を始めた警察庁は8日、「速やかに結果をとりまとめ、公表したい」とコメントしています。■山木康聖記者「警察庁から派遣された11人が県警本部へと入っていきます。不正が繰り返された背景は明らかになるのでしょうか。」8日に始まった特別監察には、警察庁の首席監察官や科学警察研究所のDNA型鑑定の専門