10月中旬に招集される臨時国会で高市早苗氏が首相に選出される見通しだ。「高市首相」はどのような政権運営をするのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「高市氏が目指すのはこれまでのような妥協や調整だけの政治ではなく、構造疲労を打破するための新しい統治モデルだ」という――。写真提供＝共同通信社2025年10月4日、記者会見する自民党の高市総裁＝東京・永田町の党本部 - 写真提供＝共同通信社■日本再生