侍ジャパンの強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」（11月15・16日、東京ドーム）のメンバーが8日に発表され、ヤクルトの中村悠平捕手（35）が選出された。23年WBCの優勝メンバーで、米国との決勝では世界一の瞬間にバッテリーを組んだ大谷翔平と抱き合って歓喜を味わった。豊富な経験をチームに還元する役割を期待されるベテランは「選出していただき、大変光栄に思います。最年長としてチームに入ることに