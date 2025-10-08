過去最多タイとなる30人が立候補を予定している静岡･伊東市議選。田久保市長の続投を支持するかが大きな争点となる中、報道機関のアンケートでは25人が不信任案に「賛成」すると回答しました。8日午前9時半ごろ…。（記者）Q.「市議選立候補予定者のうち25人が不信任に賛成とのアンケート結果がでてますが、如何お考えか？」（伊東市田久保 真紀 市長）「…」8日は県知事や他の市長･町長と共にスタートアップ