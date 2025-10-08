新潟市は8日、市が認可した社会福祉法人への特別監査を実施した結果、秋葉区の法人に対して改善勧告を行ったと発表しました。改善勧告を受けたのは、新潟市秋葉区のデイサービスなどを手掛ける社会福祉法人「緑花会」です。市によりますと特別監査により、前理事長による現金着服、不適切な経費の支出が判明したことから、市は「緑花会」に対しその金額を精査し、前理事長に適正な金額を確実な方法で返還させるなどの改善を