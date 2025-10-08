香川県は、春秋航空の高松ー上海線が、週4往復から3往復に減便になると発表しました。 春秋航空から県に連絡があったもので、今月26日から3月28日までの冬ダイヤについて日曜日の運航をとりやめ、火曜、木曜、土曜の週3往復になるということです。「事業計画の変更のため」としています。 香川県の池田知事は「引き続きインバウンド・アウトバウンドの両面から積極的に利用促進に取り組んでまいります」とコメントしていま