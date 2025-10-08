きょう午後、千葉県船橋市の路上で60代の女性がトラックにひかれ重傷を負いました。トラックは現場から逃走し、警察はひき逃げ事件として捜査しています。きょう午後1時半ごろ、船橋市浜町の路上で「歩行者とトラックの事故」と110番通報がありました。警察によりますと、60代の女性が横断歩道を歩行中にトラックにひかれたということです。女性は腕などをけがし、重傷です。トラックは現場から逃走し、警察はひき逃げとして行方を