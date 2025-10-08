オンライン取材に応じるUNRWAのラザリニ事務局長＝7日（共同）【エルサレム共同】国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）のラザリニ事務局長が7日、共同通信のオンライン取材に応じた。7日でパレスチナ自治区ガザの戦闘開始から2年。ラザリニ氏は、トランプ米政権の和平計画を巡る交渉が失敗すればガザ住民は「さらなる地獄」に陥ると訴え、一刻も早い戦闘終結が必要だと強調した。2年間の戦闘のガザ側死者は6万7千人を超え