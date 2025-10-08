ヤクルトは８日、井野卓バッテリーコーチが契約満了で退団することを発表した。６シーズン指揮をとった高津臣吾監督が退任するヤクルト。６日には嶋基宏ヘッドコーチ、石井弘寿投手コーチ、杉村繁打撃コーチ兼任スコアラーとコーチ契約を終了したことを発表していた。