記者会見する女子テニスの園部八奏＝8日、大阪市住之江区女子テニスで17歳の園部八奏（IMG）が8日、大阪市内で記者会見し、プロ転向を表明した。1月の全豪オープン・ジュニアで日本勢として初めて女子シングルスを制したホープは「世界で戦える、活躍できる選手になれるように頑張る」と抱負を語った。埼玉県出身の園部は174センチの長身で、サウスポーから繰り出すサーブやフォアが武器。「どんな時でも自分から攻める心を忘