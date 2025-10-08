明治は、副菜やおつまみ向けのヨーグルト「明治とうふ感覚ヨーグルトYOFU」(100g、税込160円)を、14日から四国エリア限定で発売する。豆腐に着目したことから、全国と比較して豆腐の消費量が多い四国エリアで発売する。同ヨーグルトは、濃縮した乳原料を使用し、乳酸菌で丁寧に発酵することで、濃密な食感、まろやかでコクのあるあじわい、ほのかな酸味を実現した。1個でたんぱく質5.3g、絹ごし豆腐の約2倍に相当するカルシウム181