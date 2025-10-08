台風22号は非常に強い勢力を保ったまま、9日（木）明け方から朝に、伊豆諸島に最も接近する見込みです。伊豆諸島では、過去にあまり例がない暴風や高波となるおそれがあり、暴風や波浪の特別警報が発表されています。最大級の警戒が必要です。また、伊豆諸島は9日（木）未明から昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害に対しても厳重な警戒が必要です。暗い時間帯に、周囲の状況が一変する可能性があります。関東