コンセプトカフェ経営者の男ら3人が、許可を得ずに接待営業をした疑いで逮捕されました。コンセプトカフェ経営者の佐藤正竜容疑者（29）と従業員の男女2人は、東京・中野区のコンセプトカフェ「うさとぴあ」と、杉並区の「ひつじ屋さん」で、無許可で女性従業員に接待行為をさせた疑いが持たれています。2つの店舗はうさぎやひつじの動物がコンセプトで、女性従業員にコスプレさせるなどして接待をしていて、これまでにあわせて約1