【モデルプレス＝2025/10/08】元乃木坂46の秋元真夏が8日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】秋元真夏、お店のような手作り洋食披露◆秋元真夏、手料理を披露秋元は「洋食レパートリー増やしたいなぁ何がいいかな？」とつづり、写真を投稿。「＃割烹まなつ 」と添え、手作りのカニクリームコロッケを披露した。◆秋元真夏の投稿に反響この投稿に、ファンからは「プロみたい」「食欲そそる」「