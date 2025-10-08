ＪＲＡは１０月８日、ラヴェル（牝５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。アイルランドＴ（１２日、東京・芝１８００メートル）を目標に調整していたが、左前脚の繋じん帯炎を発症した。引退後は北海道・安平町のノーザンファームで繁殖馬になる予定。同馬は２２年アルテミスＳで、のちの２３年３冠牝馬リバティアイランドに勝利。一時は低迷したが、２４年エリザベス女王