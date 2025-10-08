広島の新井貴浩監督が８日、マツダ内の球団事務所で松田オーナーにシーズン終了報告を行った。今季は１５年ぶりとなる借金２０で２年連続Ｂクラスの５位と低迷した。就任４年目の来季に向けて「投手も野手も核となる選手をしっかり育てていかないといけない」と、決意を示した。「核となる選手」というのは「エースと４番」だ。育成と勝利の両立という難題に取り組む中、今季はともに“不在”だったことが大きな誤算だった。投