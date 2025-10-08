◆ＪＡＢＡ秋季神奈川県企業大会最終日ＥＮＥＯＳ４―２三菱重工Ｅａｓｔ（８日・等々力）１０日付でのＥＮＥＯＳ退団を表明している元レッドソックスの田沢純一投手（３９）が８日、同チームでの最終戦に臨み、自らを育ててくれたＥＮＥＯＳへの感謝を口にした。今後も現役続行にこだわり、新天地を模索する構えだ。試合後の田沢は「ＥＮＥＯＳがあったからアメリカにも挑戦できた。今回こういう形で退団になりましたけど