ゆめタウン高松高松市三条町 暮らしに密着した経済の話題を取り上げる「暮らし×経済」。今回のテーマは「コメの価格」です。農林水産省が発表した、9月22日からの1週間で全国のスーパーのコメの平均販売価格は5kgで4211円と、前の週よりは少し下がったものの4週連続で4000円台となりました。価格が高止まりする中、①コメの売り方や買い方に変化②コメとパンどっちが安い？③購買