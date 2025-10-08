柿に含まれている肌のケアに必要な栄養素は？ 秋が旬の果物には、夏の強い日差しなどでダメージを受けたお肌をケアするために、必要な栄養素がたっぷり入っています。学校法人北川学園キッス調理技術専門学校に話を聞きました。 まず、秋と言えば思い浮かべる人も多い「柿」にはビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCはコラーゲンを作るのを助け、肌のハリやツヤを保つのに重要な役割を果たしています。