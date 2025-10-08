静岡市は市民が公平にサービスを受けられるよう、「生涯学習」や「健康増進」に関するサービス内容や提供場所の見直しを検討していると明らかにしました。現在、静岡市が提供している生涯学習・健康増進の各種サービスは合併する前の4つの市町で整備された施設を利用して行われているものもあり、人口構成やニーズの多様化などの社会の変化に対応できていないという問題がありました。8日の会見で難波市長