日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）が自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。クローザーとして見事復帰したドジャース・佐々木朗希投手（23）について語った。ポストシーズンに入ってのクローザー起用が的中。佐々木はフィリーズ戦で連続セーブを挙げた。岩本氏はロッテ時代のプロ入り3年目でパーフェクトゲームを達成し、その次のゲームでもパーフェクト級の投球をしたことを振り返り、「あれができたのは、まだ怖さを