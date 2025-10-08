CSでのローテーション入りが期待されるオリックス・九里が8日、京セラドームの紅白戦で2回から白組の2番手として登板した。先頭の4番西野を二ゴロに仕留めた。続く森はフルカウントから見逃し三振。来田への2球目には球速表示の出ない超スローボールでスタンドを沸かせ、最後は空振り三振に斬った。試合は6回まで行われ、白組が9―0で勝った。